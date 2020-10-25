Любые опросы возле избирательных участков после голосования не нарушают закон – Аваков

Никакие опросы, проводящиеся за пределами избирательного участка после голосования, в том числе экзит-полы, не противоречат действующему украинскому законодательству, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Опрос вне избирательного участка - не нарушает закон Украины, поскольку не идентифицирует лицо, так как это нужно в бюллетене, не раскрывает персональных данных. Кроме того, граждане по желанию могут принимать или не принимать участие в опросах, это не является обязательным", - отметил Аваков, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в соцсети Facebook.

При этом отмечается, что существует определенный порядок проведения опроса - интервьюеры должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать. Они имеют опрашивать граждан после того, как те проголосуют на выборах.

Одновременно с местными выборами 25 октября проходит инициированный президентом Владимиром Зеленским всенародный опрос, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.