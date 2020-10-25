В ВСУ за сутки обнаружили 84 новых случая COVID-19 – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтверждены 84 новых случая инфицирования коронавирусом, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

Из них в больницы госпитализирован 21 человек, ещё 63 получают лечение на самоизоляции, в том числе 19 военнослужащих и один работник ВСУ в Киевской области, 15 военнослужащих и два работника ВСУ во Львовской области и 9 военнослужащих в Житомирской области. Состояние здоровья пациентов оценивается как удовлетворительное.

Всего по состоянию на 10:00 25 октября в ВСУ острой респираторной болезнью COVID-19 болеют 1388 человек. Выздоровел за время пандемии 3621 человек, летальных случаев – 14. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 346 человек.