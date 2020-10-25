В целом голосование в Украине началось вовремя - глава ЦИК Диденко

Глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко сообщил, что в целом можно утверждать, что голосование в Украине началось вовремя.

"В целом можно утверждать, что голосование в Украине началось вовремя за исключением отдельных избирательных участков, которые открылись с опозданием, что в основном было вызвано вопросами технического характера", - сказал Диденко на брифинге в воскресенье утром.

По его словам, в Центризбирком поступают сообщения об отдельных нарушениях, которые не имеют системного характера и не влияют на проведение выборов.

В Украине 25 октября проходят местные выборы.