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10:16 25.10.2020

Сокращение количества нардепов на качестве работы Рады не отразится, убежден спикер

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что сокращение количества народных депутатов не отразится на качестве работы украинского парламента.

"Моя личная позиция - я думаю, что если будет уменьшено до 300 народных депутатов, это существенно на качество работы Верховной Рады не повлияет", - сказал Разумков журналистам в воскресенье в Киеве.

Как сообщалось, 4 февраля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №1017 "О внесении изменений в статью 76 и 77 Конституции Украины", которым предлагается сократить количество народных депутатов до 300, а избирать их по пропорциональной системе.

В анонсированном президентом опросе, который проводится в день местных выборов 25 октября, есть вопрос о целесообразности сокращения до 300 количества народных депутатов Верховной Рады.

Теги: #сокращение #парламент
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Интерфакс-Украина
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