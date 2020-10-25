Сокращение количества нардепов на качестве работы Рады не отразится, убежден спикер
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что сокращение количества народных депутатов не отразится на качестве работы украинского парламента.
"Моя личная позиция - я думаю, что если будет уменьшено до 300 народных депутатов, это существенно на качество работы Верховной Рады не повлияет", - сказал Разумков журналистам в воскресенье в Киеве.
Как сообщалось, 4 февраля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №1017 "О внесении изменений в статью 76 и 77 Конституции Украины", которым предлагается сократить количество народных депутатов до 300, а избирать их по пропорциональной системе.
В анонсированном президентом опросе, который проводится в день местных выборов 25 октября, есть вопрос о целесообразности сокращения до 300 количества народных депутатов Верховной Рады.