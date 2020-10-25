Четыре участка для голосования на местных выборах ещё не открылись – МВД Украины

В Украине по состоянию на 10:00 не начали работу четыре избирательных участка, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"По состоянию на 10 утра остаются не открытыми 4 избирательных участка – в Донецкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Полтавской областях", - сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой на брифинге в воскресенье в Киеве.

По его словам, несвоевременно открылись 65 избирательных участков.