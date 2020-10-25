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10:07 25.10.2020

Азербайджан готов к перемирию по Карабаху, но премьер Армении должен заявить о приверженности базовым принципам урегулирования – Алиев

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности к перемирию в Нагорном Карабахе при условии заявления Армении о приверженности основным принципам урегулирования.

"Да, мы готовы. Я неоднократно об этом заявлял. Мы готовы сегодня согласовать перемирие. Но, в то же время премьер Армении должен заявить, что он привержен основным принципам урегулирования, разработанным США, Россией и Францией", - сказал Алиев в интервью американскому телевизионному каналу "Fox News".

"Мы хотим перемирия, мы хотим возвращения наших земель. Армения должна взять на себя обязательства по освобождению земель на основании резолюций Совбеза ООН, мирного плана, представленного США, Францией и Россией. Но она этого не делает", - заявил он.

Теги: #перемирие #карабах #армения #азербайджан
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