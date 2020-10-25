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10:06 25.10.2020

Разумков уверен, что будет второй тур местных выборов

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не сомневается, что второй тур проходящих в воскресенье в Украине местных выборов обязательно состоится.

"Безусловно, будет… Сегодня приостановить избирательный процесс, я не ЦИК, но я не вижу ни оснований, ни возможностей это сделать", - сказал Разумков журналистам в воскресенье в Киеве.

Спикер выразил убеждение, что второй тур выборов должен состояться. "Потому что мы не можем оставить громады без легитимной власти. Я думаю, что мы все понимаем, что власть на местах, особенно и в рамках децентрализации… и в рамках тех вызовов, которые сегодня стоят перед местной властью… поэтому важно, чтобы вся вертикаль власти работала на единый результат", - сказал Разумков.

Он сообщил, что проект постановления Верховной Рады, предлагающий не проводить второй тур выборов мэров, уже отозван. При этом спикер подчеркнул, что каждый народный депутат может зарегистрировать любое постановление, о чем угодно, "но это не означает, что парламент его примет".

Как сообщает сайт Верховной Рады, проект постановления №4234 о внесении изменений в постановление о назначении очередных местных выборов в 2020 году, которое предлагало не назначать и не проводить в период действия карантина, связанного с Covid-19 повторное голосование по выборам сельского, поселкового, городского советов (территориальной громады с количеством избирателей до 10 тыс), сельского, поселкового, городского головы, было отозвано 22 октября.

Теги: #выборы #местные
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