События

10:05 25.10.2020

ЧЕТЫРЕ УЧАСТКА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ ЕЩЕ НЕ ОТКРЫЛИСЬ – МВД УКРАИНЫ

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Теги: #молния
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Интерфакс-Украина
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