ЧЕТЫРЕ УЧАСТКА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ ЕЩЕ НЕ ОТКРЫЛИСЬ – МВД УКРАИНЫ

В Одессе сообщили о подозрении четырем гражданам Израиля, причастным к контрабанде 120 кг кокаина из Перу – Офис генпрокурора
Глава ГСЧС заявил об отсутствии чрезвычайных ситуаций на объектах, задействованных на местных выборах
В Кролевце Сумской области на кандидата в депутаты вечером совершено разбойное нападение, один из нападавших задержан
Зеленский считает, что на местных выборах украинцам важно голосовать за тех, кому они доверяют, и кто может что-то сделать на местах
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