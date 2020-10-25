В Херсонской области сейф с бюллетенями "болгаркой" разрезали сотрудники ГСЧС

В Верхнерогачикском районе Херсонской области начал работу участок, члены избирательной комиссии которого не смогли открыть сейф с бюллетенями, сообщает полиция области.

"Работники службы по чрезвычайным ситуациям разрезали сейф и достали бюллетени. Комиссия осмотрела документацию, бюллетени не повреждены. Сейчас участок начал работать в штатном режиме", - указывается в сообщении.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 8:40 указанный участок не мог начать работу, поскольку членам комиссии не удавалось открыть сейф с бюллетенями. На место была вызвана следственно-оперативная группа полиции.

По состоянию на 9:50 все избирательные участки в Херсонской области открылись и работают в штатном режиме.