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09:51 25.10.2020

Рада начнет рассматривать проект госбюджета-2021 в первую неделю ноября - Разумков

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Верховная Рада приступит к рассмотрению законопроекта о государственном бюджете на 2021 год на ближайшей пленарной неделе, заявляет спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Если не случиться чего-то экстраординарного, то… второго (ноября – ИФ) у нас с вами будет согласительный совет, а с третьего у нас пленарная неделя. Я думаю, что в первые дни мы должны перейти к рассмотрению бюджета на 2021 год", - сказал Разумков журналистам в воскресенье в Киеве.

При этом спикер не исключил, что сложная эпидемиологическая ситуация в Украине может повлиять на работу Верховной Рады.

"Но пока что не планируем менять режим работы. Будем смотреть, будем исходить из той ситуации, которая будет 2-3 ноября", - подчеркнул Разумков.

Теги: #госбюджет #спикер
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