Местная власть получает больше полномочий и ответственности, чем прежде, отмечает Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что на выборах в воскресенье граждане Украины изберут достойную местную власть.

"Я думаю, что у меня надежды такие же, как и у каждого человека, который пришел сегодня отдать свой голос за ту или иную политическую силу: чтобы пришла нормальная власть в каждом районе. Сегодня в рамках реформы децентрализации и полномочий, и денег, но и ответственности, которые передаются на места, очень много, и важно, чтобы власть понимала, зачем она приходит, что она будет делать, и отвечала за свои действия", - сказал Разумков журналистам в воскресенье в Киеве.