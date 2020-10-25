Полиция проверяет информацию о том, что в Кременной Луганской области председатель комиссии выгнал наблюдателей с участка

Полиция Луганской области проверяет полученное от омбудсмена по защите избирательных прав Гражданской сети "Опора" сообщение о том, что председатель комиссии №440147 в г.Кременная выгнал наблюдателей с участка и вместе с комиссией занимается штамповкой бюллетеней.

Как сообщается на странице областной полиции в Facebook, соответствующую информацию представитель "Опоры" получил от кандидата на должность городского головы Кременной.

"Во время мониторинга социальной сети Facebook на странице телеканала "ТРК Донбасс" была обнаружена видеопубликация, в которой идет речь о возможном нарушении избирательного законодательства. Данная информация зарегистрирована. Проводится проверка по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству", - говорится в сообщении.

Кроме того, представитель "Опоры" со ссылкой на кандидата в мэры Кременной сообщил о том, что участок якобы не открылся, как того требует Избирательный кодекс, однако в полиции эту информацию опровергли.

"Сообщение омбудсмена зарегистрировано. По результатам проверки информация не подтвердилась - УИК своевременно начала работу, нарушений избирательного законодательства не выявлено", - сообщает полиция Луганской области.