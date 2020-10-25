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09:00 25.10.2020

В Харьковской области начали работать все избирательные участки – полиция

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По состоянию на 8:30 в Харьковской области открылись все избирательные участки, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"По состоянию на 8:30 избирательный процесс осуществляется во всех 1664 участках города Харькова и области", - говорится в сообщении.

В отделе коммуникаций уточнили, что позднее всего открылся участок в Дергачевском районе области - там не могли открыть сейф с бюллетенями.

Как сообщалось ранее, также не открылись вовремя два избирательных участка в Изюмском районе - там не было бюллетеней для голосования за кандидатов в депутаты Изюмского горсовета. Но по состоянию на 8:10 эти участки уже начали работу.

Информация по всем трем участкам, открывшимся с опозданием, зарегистрирована в Едином учете Изюмского и Дергачевского отделов полиции. Полиция проводит проверки.

Теги: #работа #харьковщина #участки
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