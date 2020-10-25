В Киеве не открылся избирательный участок на Виноградаре из-за неправильной установки пломб на урнах – движение "Честно"

В Киеве участок №800680, что на Виноградаре, по состоянию на 8:40 не начал работу, сообщает движение "Честно".

"В очереди есть люди. Молодой глава комиссии говорит: "Я не справился": стал главой с 12 октября и не разобрался в процессе. Пломбы на урнах были установлены неправильно, их перепломбировали, меняют документацию", - указывается в сообщении.

Отмечается, что люди из очереди желающих проголосовать начали расходиться.

В воскресенье, 25 октября, в Украине проходят местные выборы, на которых украинцы избирают депутатов местного, районного или областного советов и глав территориальных громад.

Участки закроются в 20.00.