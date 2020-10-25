В Святогорске Донецкой области три избирательных участка не открылись вовремя из-за пересчета бюллетеней – "Опора"

По состоянию на 8:20 в Святогорске Донецкой области три избирательных участка не начали работу.

"По информации главы Святогорской городской территориальной избирательной комиссии Светланы Керкач, не открылись избирательные участки под номерами 141238, 141239, 140453", - сообщает Гражданская сеть "Опора".

Причиной стал пересчет избирательных бюллетеней, которые не были предварительно распределены на столах между членами указанных участковых избирательных комиссий. После проведения всех необходимых процедурных моментов избирательные участки будут готовы принимать избирателей для голосования.