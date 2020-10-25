На Харьковщине один избирательный участок не работает, два открылись с незначительным опозданием – полиция

В Харьковской области по состоянию на 8:20 не работает один участок в Дергачевском районе.

"Один избирательный участок в Дергачевском районе пока не работает. Для выяснения причин и обстоятельств происшествия на место направлена следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Кроме того, два избирательных участка в Изюмском районе области не открылись вовремя из-за отсутствия бюллетеней для голосования за кандидатов в депутаты Изюмского горсовета. Информация об этом зарегистрирована в Едином учете Изюмского отдела полиции. По состоянию на 8:10 эти участки уже начали работу сразу после получения бюллетеней.

Для обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках и в местах расположения территориальных избирательных комиссий привлечено около 5 тыс.правоохранителей, еще порядка 1200 работников задействованы на патрулирование.

По информации пресс-службы Харьковской ОГА, в области 1664 избирательных участка.