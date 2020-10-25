События

08:36 25.10.2020

В Житомире на двух избирательных участках нет избирательных кабинок – "Опора"

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В Житомире на двух избирательных участках, которые находятся в микрорайоне Полевая, нет кабинок для голосования, сообщают наблюдатели Гражданской сети "Опора".

"На участке № 181447, который находится в музыкальном зале в детском саду №66, одна якобы кабинка в виде ширмы из кукольного театра", - указывается в сообщении.

Кроме того, на участке №181448, который находится в спортивном зале детсада №46, кабинки отсутствуют вообще, а само помещение для голосования очень маленькое.

"Опора" сообщает, что подобная ситуация наблюдается на многих других избирательных участках в городе.

Глава житомирской территориальной избирательной комиссии Оксана Плис рассказала, что исполнитель работ не успел изготовить и вовремя установить кабинки.

"Мы не могли долго найти исполнителя, нашли физлицо, они старались сделать и ночью делали, но в некоторых местах им просто ночью не открывали двери и они не успели, поэтому сейчас выходим из положения, как можем. Мы по-разному выходим из ситуации: делаем так называемую имитацию кабинки, чтобы человек мог прийти и проголосовать. Постараемся установить их каким-то образом. Просто люди заболели коронавирусом и никто не хотел этим заниматься, а тем более до 22 числа все учебные заведения не пускали никого, кто за три дня возьмется делать", - отметила Плис.

В воскресенье, 25 октября, в Украине проходят местные выборы, на которых украинцы избирают депутатов местного, районного или областного советов и глав территориальных громад.

Участки закроются в 20.00.

Теги: #житомир #нарушения #выборы
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