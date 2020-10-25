В Вышгороде не открылся избирательный участок из-за неготовности к работе – нардеп Дубинский

В Вышгороде Киевской области по состоянию на 08:09 не открылся один из избирательных участков, сообщил народный депутат (фракция "Слуга народа" Александр Дубинский.

"08:09, должны были открыться участки и люди уже должны были начать голосовать. Но, многие участки не готовы к работе", - написал Дубинский на своем телеграмм-канале.

По данным нардепа, работу вовремя не начал участок 321420.

В воскресенье, 25 октября, в Украине проходят местные выборы, на которых украинцы избирают депутатов местного, районного или областного советов и глав территориальных громад.

Участки закроются в 20.00.

Как сообщалось, Дубинский возглавляет избирательный список кандидатов в депутаты Киевского областного совета от партии "Слуга народа".