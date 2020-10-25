К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" по результатам опросов социологической группы "Рейтинг", которые проводятся в день выборов

В воскресенье, 25 октября, в 20.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" состоится презентация результатов опросов социологической группы "Рейтинг", которые проводятся в день выборов, с участием директора Социологической группы "Рейтинг" Алексея Антиповича. Будут представлены несколько экзит-полов и результаты электорально-поведенческого комбинированного исследования. Социологическая группа "Рейтинг" будет работать на 400 избирательных участках, экзит-полами и опросами планируется охватить около 20-22 тыс. респондентов (г. Киев, ул. Рейтарская 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.