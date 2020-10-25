В Харькове задержаны граждане Азербайджана, приехавшие для подтверждения влияния вора в законе - полиция

В Харькове за незаконное хранения оружия задержаны трое граждан Азербайджана (26, 31, 36 лет)

"По имеющимся оперативным данным, двое из них в марте этого года прибыли на территорию Украины с целью подтверждения преступного влияния одного из самых авторитетных воров в законе, и переговоров с представителями азербайджанских диаспор", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В ходе проверки поступившей в управление уголовного розыска областного главка полиции оперативной информации о преступной группе, состоящей из граждан Азербайджана, и при осмотре личных вещей иностранцев, правоохранители обнаружили и изъяли у них 3 пистолета с патронами.

Во время обыска по месту жительства задержанных работники полиции изъяли автомат с признаками переделки с глушителем, магазин к нему, оснащенный шестью патронами, коробку с 16 патронами и пакет с веществом растительного происхождения (предварительно, марихуаной) весом около одного килограмма.

Изъятое направлено для проведения экспертного исследования.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время задержанные находятся в изоляторе временного содержания.

Полиция проверяет их причастность к совершению тяжких преступлений на территории Харьковской и других областей Украины.