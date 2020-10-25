Помпео заверяет Лукашенко в отсутствии угрозы со стороны НАТО – СМИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС и Сша не признают законно избранным, в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что в рамках своих обязательств в ОДКБ Минск и Москва будут вынуждены реагировать на внешнюю агрессию, однако собеседник заверил его, что такой угрозы со стороны стран НАТО нет.

По информации близкого к пресс-службе президента Беларуси телеграм-канала "Пул первого", Лукашенко заявил, что Россия является главным союзником Беларуси, "особо отметив поддержку, оказываемую в настоящий период".

"Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы", - предупредил Лукашенко.

"В частности, в соответствии с договором в рамках ОДКБ - по защите общего пространства - в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран - Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать", - приводит слова Лукашенко телеграм-канал.

Помпео на это ответил, что "ни от НАТО, ни от Польши и Литвы подобной угрозы не стоит опасаться, потому как ее не существует", - информирует "Пул первого".