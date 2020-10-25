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02:53 25.10.2020

Депутату Сумского облсовета, который вымогал "спонсорскую помощь", сообщено о подозрении, взят под стражу – прокуратура

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Депутату Сумского облсовета, который вымогал "спонсорскую помощь" в $4 тыс. на проведение предвыборной кампании у руководителя одного из коммунальных предприятий, сообщено о подозрении, он взят под стражу с альтернативой залога, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры Сумской областной прокуратуры.

"24 октября 2020 года, руководитель Сумской областной прокуратуры Алексей Тубелец согласовал сообщение о подозрении депутату Сумского областного совета, который требовал деньги на предвыборную кампанию. В то же время подозреваемому по ходатайству прокуратуры решением суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 169 тыс. грн", – говорится в сообщении на странице прокуратуры в Фейсбук в субботу.

Как сообщалось, 23 октября Служба безопасности Украины раскрыла депутата Сумского областного совета, который вымогал "спонсорскую помощь" на проведение предвыборной кампании у руководителя одного из коммунальных предприятий.

Правоохранители задержали депутата в центре Сум во время получения второго "спонсорского вклада" в размере $3 тыс.

Расследование осуществлялось по ч.2 ст.189 (вымогательство) УК Украины.

Теги: #сумская #вымогательство #депутат
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