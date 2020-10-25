События

01:26 25.10.2020

В Азовском море, после взрыва, произошел пожар на российском нефтяном танкере, спасатели ищут трех членов экипажа

1 мин читать

Поиски трех моряков продолжаются после взрыва на танкере в Азовском море, к ним планируется привлечь авиацию, сообщил в субботу "Интерфаксу" информированный источник.

"В течение часа к поискам планируется подключить вертолет Ми-8, который вылетит из Симферополя. Еще два вертолета - из Крыма и Геленджика - присоединятся к поискам утром", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, по предварительной информации, экипаж танкера состоит из россиян.

"Среди пропавших моряков - боцман, 19-летний матрос и 23-летний практикант. Пока никого из них не нашли", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в субботу на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов", находившемся в акватории Азовского моря, произошел взрыв и пожар. Танкер следовал из Порта "Кавказ" в порт г. Ростов-на-Дону. Экипаж танкера состоит из 13 человек. По данным МЧС, 10 человек спасены, еще троих ищут.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в связи с ЧП с танкером сообщил, что медицинские службы региона при необходимости готовы выехать на место происшествия и оказать медицинскую помощь экипажу.

Теги: #поиски #россия #танкер #моряки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:49 23.10.2020
Минфин США ввел санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики

Минфин США ввел санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики

19:35 23.10.2020
Возвращение делегации России в ПАСЕ подрывает доверие к Организации - Кулеба

Возвращение делегации России в ПАСЕ подрывает доверие к Организации - Кулеба

05:22 23.10.2020
Трамп обвинил Байдена в получении денег от России

Трамп обвинил Байдена в получении денег от России

19:03 22.10.2020
Великобритания вслед за ЕС ввела санкции за хакерские атаки на Бундестаг и ОЗХО

Великобритания вслед за ЕС ввела санкции за хакерские атаки на Бундестаг и ОЗХО

18:59 22.10.2020
ЕС ввел антироссийские санкции за кибератаки на Бундестаг и ОЗХО, в том числе против начальника ГРУ

ЕС ввел антироссийские санкции за кибератаки на Бундестаг и ОЗХО, в том числе против начальника ГРУ

07:04 21.10.2020
ФБР считает, что Россия не имеет отношения к публикации писем, якобы принадлежащих сыну Байдена

ФБР считает, что Россия не имеет отношения к публикации писем, якобы принадлежащих сыну Байдена

20:42 19.10.2020
США предъявили обвинения шести россиянам в хакерских атаках, касавшихся также Франции и Украины

США предъявили обвинения шести россиянам в хакерских атаках, касавшихся также Франции и Украины

06:41 16.10.2020
Трамп заявил об отсутствии у него российских долгов

Трамп заявил об отсутствии у него российских долгов

19:08 13.10.2020
В Осло считают, что РФ стоит за кибератакой на норвежский парламент в августе

В Осло считают, что РФ стоит за кибератакой на норвежский парламент в августе

04:21 07.10.2020
Трамп заявил, что распорядился рассекретить все документы, касающиеся расследования Мюллера

Трамп заявил, что распорядился рассекретить все документы, касающиеся расследования Мюллера

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина переводит часы на "зимнее время"

В Украине 25 октября пройдут местные выборы

С начала суток российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

Мэр Киева Кличко заболел COVID-19

В Украине уже на 61% заняты койки для пациентов с COVID-19 - Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина переводит часы на "зимнее время"

В Украине 25 октября пройдут местные выборы

В Киеве члены ТИК обратились в полицию о возможной подделке медицинских справок для голосования на дому – "ОПОРА"

Правоохранители расследуют 29 уголовных производств по фактам нарушений в "день тишины", составлено 109 админпротоколов – полиция

Во Львовской области составлено 4 админпротокола в "день тишины" – правоохранители

Почти 20 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Италии

В Одессе задержали 4 граждан Израиля с более 120 кг южноамериканского кокаина – пограничники

Зеленский и координатор системы ООН в Украине отмечают важность сохранения режима прекращения огня на Донбассе

SpaceX вывела на орбиту группу интернет-спутников Starlink

В Киеве зафиксированы манипуляции с оформлением итоговых протоколов – заявление

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА