В Украине 25 октября пройдут местные выборы

В Украине в воскресенье, 25 октября, с 8:00 до 20:00 пройдут местные выборы, на которых украинцы будут избирать депутатов местного, районного или областного советов и глав территориальных громад.

При этом следует помнить, что в ночь перед голосованием Украина перейдет на "зимнее время": в 4:00 часы переводятся на один час назад.

По данным Центральной избирательной комиссии, на местных выборах в воскресенье будет избираться 1780 депутатов областных и городского советов Киева, 5366 депутатов районных советов, 11124 депутатов городских советов, 562 депутатов районных советов в городах с районным делением, 10284 депутатов поселковых советов, 14006 депутатов сельских советов, 370 городских голов, 428 поселковых голов, 623 сельских головы.

Одновременно с выборами будет проходить инициированный президентом Владимиром Зеленским всенародный опрос, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов: нужно ли вводить в стране пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах; поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны; поддерживают ли они сокращение численного состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов, легализацию медицинского каннабиса и поднятие на международном уровне вопроса об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Впервые Украина проводит выборы в условиях пандемии Covid-19 в мире и непростой эпидемиологической ситуации внутри страны. В связи с этим в Кабинете министров рекомендовали избирателям не брать детей на избирательные участки, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами перед входом в помещение, на участках находиться в респираторе или защитной маске, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться личными ручками при голосовании. В случае выявления повышенной температуры предписывается голосовать в изолированной кабинке и воспользоваться отдельной избирательной урной.

В помещениях будет нанесена разметка, указывающая на соблюдение дистанции не менее 1 метра. Потоки избирателей, на вход и на выход, должны быть разделены. Кроме того, рекомендуется в помещении одновременное пребывание избирателей из расчета не более трех человек на один стол для выдачи бюллетеней.

Избиратели, которые находятся на самоизоляции, могут осуществлять голосование по месту пребывания. Для этого нужно не позднее 20 часов последней пятницы перед днем выборов подать заявление с добавленной справкой медучреждения о состоянии здоровья. Члены комиссии, которые обеспечивают голосования по месту самоизоляции избирателей, должны быть в масках, перчатках, защитных щитках, и после каждого посещения проводить утилизацию средств защиты.

В соответствии с нормами Избирательного кодекса, избирательная система зависит от количества избирателей в административной единице. В территориальных громадах, где менее 10 тыс избирателей, депутатов будут избирать привычной по мажоритарной системе относительного большинства в многомандатных округах. Здесь кандидатами можно стать как от политических партий, так и путем самовыдвижения.

В громадах, где избирателей более 10 тыс, действует новая для Украины система пропорционального представительства с открытыми избирательными списками. Кандидатов в депутаты таких советов выдвигают только политические партии, однако избиратель голосует не только за партию, но и за конкретного кандидата в ее региональном списке и таким образом влияет на шансы кандидата быть избранным независимо от его порядкового номера в списке.

На выборах в такой совет бюллетень будет содержать слева название партии (и фамилию кандидата единого избирательного списка, который не участвует в персонализированном голосовании, ведь гарантированно пройдет в совет, если партия преодолеет проходной барьер), посередине два квадратика для голосования, а справа список фамилий с 5-12 кандидатами от этой партии. Таким образом, в первом квадратике необходимо поставить отметку за партию, а во втором квадратике вписать по трафарету номер кандидата от этой партии (от 1 до 12).

В настоящее время в Украине продолжается административно-территориальная реформа, в частности, в июле 2020 года Верховная Рада ликвидировала 490 районов и образовала 136 новых. Кроме того, в рамках каждой области созданы территориальные громады, всего 1470.

Гражданская сеть "Опора" разработала интерактивную карту Украины, где отображаются границы новых районов и громад, а также доступна информация о количестве избирателей и типах действующих избирательных систем, которые уже действуют на местных выборах 25 октября. На карте можно узнать количество избирателей в каждой области, районе или громаде, прирост количества избирателей в результате процедуры изменения избирательного адреса, тип избирательной системы, количество депутатских мандатов в соответствующем совете, сумма денежного залога, позже – количество зарегистрированных кандидатов.