События

23:56 24.10.2020

В Киеве члены ТИК обратились в полицию о возможной подделке медицинских справок для голосования на дому – "ОПОРА"

2 мин читать

Члены Святошинской ТИК обратились в полицию по поводу возможной подделки гражданами медицинских справок для голосования на дому, правоохранители проводят проверку, сообщили в гражданской сети "ОПОРА".

"О якобы массовом поступлении в участковые избирательные комиссии заявлений избирателей, в которых они просили обеспечить им голосования по месту пребывания, 24 октября в полицию сообщили 10 членов Святошинской ТИК", – говорится в сообщении на сайте организации в субботу.

Согласно информации, изложенной в заявлении членов ТИК в Святошинском районе Киева (ТИО №10 и ТИО №11) в ТИК узнали, что 23 октября несколько неизвестных людей, которые представлялись волонтерами "от одного из субъектов избирательного процесса", приносили ко многим ТИК заявления по организации голосования избирателей, не способных передвигаться самостоятельно, по их месту пребывания, при этом один человек подавал до 20 таких заявлений. Кроме того, члены ТИК утверждали, что медицинские справки, прилагаемые к заявлениям, "изготавливаются одними же и теми же медицинскими учреждениями и в большинстве выглядят идентично".

По информации представителей "ОПОРЫ", накануне начались единичные случаи подачи заявлений, от определенных лиц, для того чтобы предоставить возможность голосования по месту пребывания. Комиссиям приносили по 10, 15, 20 таких заявлений, которые "были написаны или одним почерком, или справки выданные одним учреждением, или там были бланки с печатью-ксерокопией". В организации подчеркнули, что большинство комиссий, в которые поступали такие заявления, находятся в ТИО №10.

"В полиции проверяют информацию о возможной подделке медицинских справок гражданами для их голосования на дому. Соответствующее обращение от членов территориальной избирательной комиссии зарегистрировано в Святошинском управлении столичной полиции. По результатам его рассмотрения этому событию будет предоставлена соответствующая правовая квалификация… Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Святошинском управлении полиции в соответствии с требованиями действующего законодательства. Проводится проверка по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию", – говорится в сообщении на сайте организации, со ссылкой на правоохранителей.

Теги: #подделка #медсправки #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:01 25.10.2020
В Украине 25 октября пройдут местные выборы

В Украине 25 октября пройдут местные выборы

23:17 24.10.2020
Правоохранители расследуют 29 уголовных дел по фактам нарушений в "день тишины"

Правоохранители расследуют 29 уголовных дел по фактам нарушений в "день тишины"

23:02 24.10.2020
Правоохранители расследуют 29 уголовных производств по фактам нарушений в "день тишины", составлено 109 админпротоколов – полиция

Правоохранители расследуют 29 уголовных производств по фактам нарушений в "день тишины", составлено 109 админпротоколов – полиция

22:14 24.10.2020
Во Львовской области составлено 4 админпротокола в "день тишины" – правоохранители

Во Львовской области составлено 4 админпротокола в "день тишины" – правоохранители

19:39 24.10.2020
В Киеве зафиксированы манипуляции с оформлением итоговых протоколов – заявление

В Киеве зафиксированы манипуляции с оформлением итоговых протоколов – заявление

18:41 24.10.2020
В день выборов ГБР открывает телефон "горячей линии" для сообщений о нарушениях

В день выборов ГБР открывает телефон "горячей линии" для сообщений о нарушениях

18:13 24.10.2020
Глава ЦИК в день выборов расскажет о ходе голосования в 10.00 и подведет итоги в 22.00

Глава ЦИК в день выборов расскажет о ходе голосования в 10.00 и подведет итоги в 22.00

17:15 24.10.2020
В Украине в день выборов ожидается умеренно теплая погода, в Карпатах небольшой дождь

В Украине в день выборов ожидается умеренно теплая погода, в Карпатах небольшой дождь

15:40 24.10.2020
Органы управления и формирования ГСЧС накануне выборов перешли на усиленный режим службы

Органы управления и формирования ГСЧС накануне выборов перешли на усиленный режим службы

14:58 24.10.2020
Органы управления и формирования ГСЧС переведены на усиленный режим несения службы

Органы управления и формирования ГСЧС переведены на усиленный режим несения службы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина переводит часы на "зимнее время"

В Украине 25 октября пройдут местные выборы

С начала суток российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

Мэр Киева Кличко заболел COVID-19

В Украине уже на 61% заняты койки для пациентов с COVID-19 - Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина переводит часы на "зимнее время"

Почти 20 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Италии

В Одессе задержали 4 граждан Израиля с более 120 кг южноамериканского кокаина – пограничники

Зеленский и координатор системы ООН в Украине отмечают важность сохранения режима прекращения огня на Донбассе

SpaceX вывела на орбиту группу интернет-спутников Starlink

Украина ищет площадку турецкому Bayraktar для предприятия по производству БПЛА - вице-премьер

На Кировоградщине правоохранители разоблачили сеть подкупа избирателей – полиция

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с интернет-спутниками Starlink

С начала суток российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

В Литве и Латвии установлен суточный антирекорд COVID-19, всего в странах Балтии 785 новых случаев заражения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА