В Киеве члены ТИК обратились в полицию о возможной подделке медицинских справок для голосования на дому – "ОПОРА"

Члены Святошинской ТИК обратились в полицию по поводу возможной подделки гражданами медицинских справок для голосования на дому, правоохранители проводят проверку, сообщили в гражданской сети "ОПОРА".

"О якобы массовом поступлении в участковые избирательные комиссии заявлений избирателей, в которых они просили обеспечить им голосования по месту пребывания, 24 октября в полицию сообщили 10 членов Святошинской ТИК", – говорится в сообщении на сайте организации в субботу.

Согласно информации, изложенной в заявлении членов ТИК в Святошинском районе Киева (ТИО №10 и ТИО №11) в ТИК узнали, что 23 октября несколько неизвестных людей, которые представлялись волонтерами "от одного из субъектов избирательного процесса", приносили ко многим ТИК заявления по организации голосования избирателей, не способных передвигаться самостоятельно, по их месту пребывания, при этом один человек подавал до 20 таких заявлений. Кроме того, члены ТИК утверждали, что медицинские справки, прилагаемые к заявлениям, "изготавливаются одними же и теми же медицинскими учреждениями и в большинстве выглядят идентично".

По информации представителей "ОПОРЫ", накануне начались единичные случаи подачи заявлений, от определенных лиц, для того чтобы предоставить возможность голосования по месту пребывания. Комиссиям приносили по 10, 15, 20 таких заявлений, которые "были написаны или одним почерком, или справки выданные одним учреждением, или там были бланки с печатью-ксерокопией". В организации подчеркнули, что большинство комиссий, в которые поступали такие заявления, находятся в ТИО №10.

"В полиции проверяют информацию о возможной подделке медицинских справок гражданами для их голосования на дому. Соответствующее обращение от членов территориальной избирательной комиссии зарегистрировано в Святошинском управлении столичной полиции. По результатам его рассмотрения этому событию будет предоставлена соответствующая правовая квалификация… Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Святошинском управлении полиции в соответствии с требованиями действующего законодательства. Проводится проверка по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию", – говорится в сообщении на сайте организации, со ссылкой на правоохранителей.