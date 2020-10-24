Во Львовской области составлено 4 админпротокола в "день тишины" – правоохранители

В субботу, 24 октября, в "день тишины" во Львовской области правоохранителями составлены 4 административных протокола, которые переданы в суд, сообщили в пресс-службе Полиции Львовской области.

"Сегодня, 24 октября, в канун голосования, по состоянию на 20.00 правоохранители проверили 44 сообщения о нарушениях избирательного законодательства, из них 32 - о проведении предвыборной агитации. По результатам проверок составлено 4 административных протокола", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбуке в субботу вечером.

В частности, по ст.212-14 (Нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах) Кодекса Украины об административных правонарушениях составлен 1 протокол; по ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях - 2 протокола; по ст.185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях - 1 протокол.

"Составленные материалы об административных правонарушениях направлены в суд для принятия решений", – подчеркнули в Полиции Львовской области.