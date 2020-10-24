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21:34 24.10.2020

Почти 20 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Италии

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Врачи в Италии зафиксировали за сутки 19 143 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщают власти страны в субботу.

Кроме того, за сутки скончался 151 пациент с коронавирусом.

Эти показатели несколько выше, чем те, которые были получены в пятницу. Правительство обеспокоено ситуацией и обсуждает дополнительные ограничительные меры. Ожидается, что о них позже вечером объявит премьер Джузеппе Конте.

Римские СМИ передают, что, вероятно, правительство запретит магазинам, барам, ресторанам работать после 18:00 по будням и по субботам. По воскресеньям эти заведения, как ожидается, вообще не смогут работать. Временное закрытие грозит театрам и кино.

Ограничивать право жителей на передвижение по их стране не планируется.

Теги: #италия #проблемы #коронавирус
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