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20:53 24.10.2020

В Одессе задержали 4 граждан Израиля с более 120 кг южноамериканского кокаина – пограничники

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В Одессе с более 120 кг кокаина задержаны 4 гражданина Израиля, которые организовали его доставку из Перу в контейнере в Одесский морской торговый порт, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

"Четырех граждан Израиля с около 120 кг кокаина межведомственная группа задержала в одном из складских помещений Одессы. Правоохранители установили, что задержанные иностранцы причастны к контрабанде наркотиков, которые доставляли из Перу в Украину в контейнере через Одесский морской торговый порт", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в субботу вечером.

В ГПСУ отметили, что для того чтобы выйти на преступников, которые обеспечивали функционирование канала контрабанды кокаина, правоохранители осуществили заблаговременный комплекс необходимых действий.

Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного производства по ст.305 (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) УК Украины.

Мероприятия осуществляли оперативные сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины совместно со следователями УСБУ в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Следственные мероприятия продолжаются.

Теги: #задержание #кокаин #одесса
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