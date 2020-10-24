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20:40 24.10.2020

Зеленский и координатор системы ООН в Украине отмечают важность сохранения режима прекращения огня на Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с координатором системы ООН в Украине и по гуманитарным вопросам Асенефой Лубрани в годовщину основания Организации Объединенных Наций, обсуждался вопрос сохранения режима прекращения огня на Донбассе, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Мы благодарны за поддержку Украины, украинского суверенитета, нашей территориальной целостности. Благодарны за всю работу ООН, направленную на достижение и упрочение мира на востоке Украины", – отметил Зеленский во время встречи.

Глава государства подчеркнул, что рад возможности пообщаться в 75-ю годовщину создания ООН, ведь Украина является одной из стран-основательниц Организации.

Зеленский отметил, что режим тишины действует на Донбассе уже почти 90 дней. Президент констатировал, что есть провокации противника, выстрелы "и, к сожалению, один погибший военный, но режим прекращения огня помог минимизировать потери в украинской армии".

"Мы сочувствуем семьям всех погибших на Донбассе, но еще раз хочу подчеркнуть, что весь мир видит, что за последние 90 дней с начала режима тишины у нас только одна боевая потеря. К сожалению, эта потеря есть, но, тем не менее, мы понимаем, что этот механизм действительно работает. Мы благодарны всем нашим партнерам за эту большую работу. И прежде всего благодарим ООН", - сказал Глава государства.

Лубрани отметила важность режима тишины и для прекращения войны, и для безопасности граждан, живущих на востоке. Она подчеркнула, что "люди на Донбассе видят, как улучшилась жизнь после достижения перемирия".

"Это перемирие делает такую большую разницу в жизни людей. Факт того, как чрезвычайно уменьшилось количество погибших гражданских на Донбассе, - просто поражает. Очень важно, что вы оказались одним из тех, кто отреагировал на призыв секретаря ООН по важности прекращения огня", - сказала она и отметила работу руководителя Офиса президента Андрея Ермака по Нормандскому формату и имплементации Минских соглашений.

"И хотя мы не вовлечены в этот блок работы, мы полностью готовы поддерживать именно ваше видение, делать все для того, чтобы было восприятие у людей в Украине, что действительно режим прекращения огня и постепенное продвижение к миру чрезвычайно важное и в конце концов эту ситуацию надо доводить до завершения", - добавила координатор системы ООН в Украине.

Лубрани констатировала, что сотрудничество Организации по Украине направлено на гуманитарный сектор, восстановление, стабильность и развитие, и отметила результаты этой работы.

Собеседники также обсудили помощь Украине от ООН в борьбе с пандемией коронавируса, гуманитарную поддержку и восстановление Донбасса, в частности инфраструктурные проекты.

Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в активном привлечении ООН к преодолению вызовов, связанных с российской агрессией в Крыму и на Донбассе, и призвал ООН совместно разработать план мероприятий по восстановлению Донбасса после его деоккупации и принятии участия в реализации проекта по обеспечению региона питьевой водой.

"Хотели бы, чтобы вы обратили внимание на такой важный проект, который нам очень сложно вытянуть только за счет бюджета Украины, - это вопрос питьевой воды для Донбасса. Хочу напомнить, что предприятие "Вода Донбасса" обеспечивает весь Донбасс - не только контролируемый украинской властью, но и тот Донбасс, который временно оккупирован", - сказал Зеленский.

Он отметил, что речь идет как о реконструкции, так и о строительстве сети водопровода. Глава государства напомнил, что в реализации проекта участвует Швейцария, и президент этой страны лично посещала предприятие и регион во время последнего визита в Украину.

Также Зеленский отметил, что на Донбассе активно строят и ремонтируют дороги – в частности, в Луганской области осуществляется ремонт 343 км дорог, что на 300% больше, чем в сумме за десять лет.

"Это важно для объединения, "сшивки" страны", - сказал президент.

Координатор системы ООН подчеркнула, что люди на Донбассе видят и ценят развитие инфраструктуры, это имеет большое значение для жизни.

"Когда мы говорим о восстановлении Донбасса, должны понимать под этим весь комплекс вопросов, в том числе - очищение информационного пространства региона от пропаганды и лживых новостей", - отметил глава государства.

В этом контексте президент напомнил об инициативе Украины создать в Киеве штаб-квартиру Международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде.

Зеленский отметил важность дальнейшего активного взаимодействия офиса координатора с органами государственной власти в целях поддержки Украины в тех сферах и в тех регионах, которые имеют наибольшую потребность в этом. Прежде всего речь идет о Донецкой и Луганской областях.

Теги: #юбилей #донбасс #оон
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