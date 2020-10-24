SpaceX вывела на орбиту группу интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в субботу успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 60 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Это уже пятнадцатый вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая прошлого года, в рамках проекта Starlink и третий в текущем месяце. Предыдущие партии из 60 спутников Starlink были запущены 6 и 18 октября. Теперь ее орбитальная группировка состоит уже из 893 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Запуск был осуществлен в 11:31 по времени Восточного побережья США (в 18:31 по Киеву) с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Через 1 час и 3 минуты после старта ракеты группа спутников Starlink вышла на заданную орбиту.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запуска в третий раз, через 8 минут 23 секунды после запуска совершила управляемую посадку на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике в 633 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда GO Searcher и GO Navigator в Атлантике должны были выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.