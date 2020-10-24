В Киеве зафиксированы манипуляции с оформлением итоговых протоколов – заявление

В бланках итоговых протоколов местных выборов в Киеве зафиксированы несовпадения названий партий, их номеров и фамилии кандидатов, заявили в Киевской городской организации "Европейская Солидарность".

"Не успел начаться процесс голосования на местных выборах, как в Киеве зафиксированы манипуляции с оформлением итоговых протоколов. Выявить это удалось менее чем за сутки до начала голосования, когда Территориальная избирательная комиссия была готова развезти бланки протоколов в участковые комиссии", – говорится в заявлении на странице киевской горорганизации в Фейсбук в субботу вечером.

В частности отмечается, что в графах для заполнения напутаны названия партий, их порядковые номера и фамилии кандидатов.

"Считаем, что эта манипуляция могла стать поводом для срыва всего избирательного процесса в столице", – подчеркнули в партии.

"Европейская Солидарность" возлагает всю ответственность за совершенные действия на власть, которая действует в интересах партии "Слуга народа", и которая делегировала своих представителей в руководство Территориальной избирательной комиссии в Киеве", – сказано в заявлении.

В Евросолидарности призвали ТИК в Киеве в срочном порядке исправить все ошибки в протоколах и "не срывать избирательный процесс в столице".