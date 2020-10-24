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18:18 24.10.2020

С начала суток российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

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С начала суток российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за текущие сутки, 24 октября, два раза нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС.

"С начала текущих суток, 24 октября, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации… Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет", – говорится в вечерней сводке штаба на странице в Фейсбук в субботу.

В частности, недалеко от населенного пункта Шумы противник дважды провоцировал военных ООС неприцельными выстрелами из стрелкового оружия. "Огонь украинские защитники не открывали", – подчеркнули в штабе.

В сводке отмечается, что в районе проведения ООС военнослужащие ВСУ вместе с пожарными ГСЧС ликвидировали очаги пожаров близ населенного пункта Лопаскино.

Кроме того, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано почти 10 гектаров территории и передано на уничтожение 55 взрывоопасных предметов.

"Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. В течение суток они отремонтировали 9 домов. Еще в 10 объектах работы продолжаются", – сообщили военные.

Теги: #оос #сводка
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