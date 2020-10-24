Глава ЦИК в день выборов расскажет о ходе голосования в 10.00 и подведет итоги в 22.00

Центральная избирательная комиссия в день голосования на местных выборах 25 октября будет на связи в течение дня, глава ЦИК Олег Диденко озвучит некоторые данные о ходе голосования.

Как сообщается на странице Центризбиркома в Facebook, в 10.00 Диденко в прямом эфире поделится первыми новостями о том, как проходит голосование, а в 22.00 – подведет итоги этого дня. Эфир – в Facebook и YouTube Комиссии.

"Мы на связи с вами на протяжении всего дня. Это означает, что вы можете писать/спрашивать/уточнять все, что вас интересует, здесь (в Facebook – ИФ) и в Инстаграме", - отметили в ЦИК.