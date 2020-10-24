События

17:06 24.10.2020

СБУ блокировала деятельность организаторов и почти 100 участников межрегиональной преступной группировки, в которую входили правоохранители

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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность межрегиональной организованной преступной группировки, которая незаконно использовало технические средства для негласного получения информации и контроля за трафиком соединений абонентов мобильной связи, сообщает пресс-центр СБУ.

"По предварительным данным расследования, злоумышленники действовали под прикрытием так называемой "охранно-детективной компании". В состав группы входило около 100 участников, в том числе бывшие и действующие правоохранители, представители криминальной среды и работники охранных фирм. Фигуранты специализировались на предоставлении "услуг" по незаконной слежке за гражданами, участвовали в рейдерских захватах, терроризировали предпринимателей, а также сбывали оружие, взрывчатку и наркотики", - сказано в сообщении.

Так, для проведения противоправной деятельности злоумышленники использовали специальные технические средства для негласного получения информации одного из правоохранительных органов.

Отмечается, что также задокументирован факт попытки привлечения фигурантов к подготовке провокаций накануне проведения местных выборов в Донецкой области.

Во время проведения 45 одновременных обысков по месту расположения "охранно-детективной структуры", адресами проживания фигурантов на территории столичного региона, а также в Харькове, Житомире и Хмельницком, и мест дислокации оперативно-технических подразделений одного из правоохранительных органов изъяты спецсредства для негласного получения информации, боеприпасы и наркотические вещества.

Сейчас решается вопрос о сообщение четырем организаторам и активным участникам группировки о подозрении по ст.359, 263 и 361 Уголовного кодекса Украины и избрания мер пресечения.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех участников группы. Также проверяется информация о нелегальной переправке выявленных средств поражения из района проведения операции Объединенных сил.

Теги: #сбу #слежка #опг #рейдерство
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