"Метинвест" направит 17 млн грн на оборудование в Мариуполе коек с доступом кислорода в стационарах для лечения больных COVID-19

"Метинвест", крупнейший украинский горно-металлургический холдинг, продолжает оснащать больницы Мариуполя необходимым оборудованием и для более эффективного лечения пациентов с коронавирусным заболеванием в четырех медицинских учреждениях города будет дополнительно оборудованы прямой подачей кислорода 220 коек.

Как сообщил "Метинвест-Мариуполь" на своей странице в Facebook, коронавирус не отступает, число заболевших на COVID-19 и требующих лечения в стационаре растет, и на помощь врачам в очередной раз приходят металлурги.

"Предприятия продолжают оснащать больницы необходимым оборудованием и ежедневно обеспечивают жизненно важным, в условиях пандемии, кислородом. Кроме того, для более эффективного лечения пациентов с коронавирусным заболеванием в четырех медицинских учреждениях города мариупольские активы Метинвест дополнительно оборудуют прямой подачей кислорода 220 коек. Работы по подключению оборудования для дополнительной подачи кислорода уже ведутся. До конца октября в городской больнице №4 имени Мацука, к имеющейся 41 оборудованной койке, добавятся еще 90 точек подачи кислорода в трех отделениях", - констатируется в сообщении.

Кроме того, в городской больнице №9 оборудуют 90 новых кислородных точек и всего их здесь станет 112. В Мариупольской горбольнице №1 подключат к кислороду 40 коек, для лечения легочных заболеваний.

После окончания монтажных работ, в мариупольских медучреждениях будет 323 койки с подключенными кислородными точками, а Мариупольский меткомбинат (ММК) им. Ильича будет подавать больницам кислород в необходимом объеме до полного окончания пандемии.

На строительство новых0020кислородных постов компания направила 17 млн грн.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки: от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".