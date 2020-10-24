КЖРК подтверждает обязательства не преследовать протестовавших и не считает ранее поданный гражданский иск противоречащий договоренностям

Администрация Криворожского железорудного комбината (КЖРК) подтверждает свои обязательства, взятые при подписании соглашения с протестовавшими работниками, о непреследовании их, кроме ранее поданного гражданского иска.

Согласно официальной информации компании, администрация КЖРК подтверждает взятые на себя обязательства "не осуществлять уголовное и административное преследование, а также не привлекать к уголовной, административной, дисциплинарной, материальной ответственности работников комбината в связи с оставлением в подземных условиях труда после окончания рабочей смены".

Таким образом, подчеркивается, что администрацией последовательно поддерживается ранее взятые на себя обязательства от 10 сентября 2020г при подписании в одностороннем порядке "Меморандума о взаимопонимании и выполнения встречных требований между администрацией и работниками КЖРК, направленные на устранение причин и последствий в связи с оставлением в подземных условиях труда после окончания рабочей смены".

В то же время КЖРК разъясняет, что 28 сентября 2020г предприятие обратилось в Октябрьский районный суд с иском к 10 ответчикам - физическим лицам, являющимися работниками предприятия, третьи лица – профсоюзы ПМГУ КЖРК, НПГУ КЖРК, о признании незаконной фактически проведенной забастовкой, организованной ответчиками в подземных условиях шахт "Родина", "Октябрьская", "Гвардейская", "Терновская", которая была начата с 3 сентября без объявления и выдвижения официальных требований администрации КЖРК.

"Указанный иск подан и рассматривается в порядке гражданского судопроизводства судом общей юрисдикции. Независимо от результатов рассмотрения иска, судом не может и не будет решаться вопрос о наступления уголовной, административной или дисциплинарной ответственности кого-либо из работников предприятия вообще или ответчиков в частности", - констатируется в официальной информации компании.

Также отмечается, что никаких комментариев по существу иска или обстоятельств, подлежащих выяснению при рассмотрении дела или хода судебного процесса администрация КЖРК не будет давать до решения дела по существу, поскольку противоположные действия любых лиц является проявлением внепроцессуального влияния на суд, резюмируется в комментарии.

Как сообщалось, 3 сентября горняки шахты "Жовтнева" КЖРК остались под землей в рамках протеста, позднее к ним присоединились работники других шахт предприятия. Администрация КЖРК с 1 сентября повысила тарифные ставки и должностные оклады на 10-25%, с 1 октября работникам повышена зарплата еще на 10%. В результате из 414 протестующих четырех шахт только 21 чел. оставался на утро 15 октября в шахте "Жовтнева". 15 октября вечером было подписано соглашение между администрацией и представителями трудового коллектива. Горняки прекратили забастовку и вышли на поверхность.

КЖРК 28 сентября обратился в Октябрьский райсуд Кривого Рога с иском к 10 ответчикам - физическим лицам, являющимся работниками предприятия, третьи лица – профсоюзные организации предприятия, о признании незаконными забастовки, организованной ответчиками в подземных условиях шахт предприятия и начатого 3 сентября без объявления и выдвижения официальных требований администрации.

Судебное заседание было назначено на 16 октября, но затем перенесено на 6 ноября.

Шахта "Жовтнева", "Батькивщина", "Гвардейская" и "Терновская" входят в состав ПАО "КЖРК".

КЖРК специализируется на подземной добыче железной руды.

Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината.

КЖРК владеют группа "Метинвест" и группа "Приват". Операционное управление предприятием осуществляет группа "Приват".