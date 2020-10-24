События

16:25 24.10.2020

В "день тишины" в полицию Киева поступило 37 сообщений о нарушениях, составлен один админпротокол

1 мин читать

В полицию Киева накануне дня местных выборов ("день тишины") поступило 37 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, составлен один административный протокол за проведение незаконной агитации, сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

"По состоянию на 15:30 сегодняшнего дня полиция уже зафиксировала 37 вызовов о нарушении избирательного законодательства в так называемый "день тишины". По всем этим фактам проводятся проверки, полицейские изучат материалы и примут соответствующие решения. Кроме того, составлен один административный протокол за нарушение требований ст. 212-10 "Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации референдума" Кодекса Украины об административных правонарушениях", - цитирует Крищенко отдел коммуникации полиции Киева.

Он также отметил, что правоохранители полностью готовы к обеспечению правопорядка в день голосования: "Полиция Киева уже взяла под круглосуточную охрану все 1105 участковых избирательных комиссий, а также ТИК. Кроме того, в усиленном режиме правоохранители осуществляют патрулирование улиц, скверов и других общественных мест".

По данным Крищенко, в столице почти 4500 полицейских в круглосуточном двухсменном режиме будут нести службу на участках. В целом обеспечивать публичную безопасность и правопорядок будут почти 8000 сотрудников структурных подразделений столичной полиции, военнослужащих Национальной гвардии Украины, курсантов Национальной академии внутренних дел, расчеты ГСЧС, а также 150 представителей КП "Муниципальная стража".

Как известно, предвыборная агитация запрещена с 24 часов последней пятницы перед днем голосования.

Теги: #киев #тишина #нарушения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:36 24.10.2020
Мэр Киева Кличко заболел COVID-19

Мэр Киева Кличко заболел COVID-19

17:31 24.10.2020
Мэр Киева Кличко заболел коронавирусом

Мэр Киева Кличко заболел коронавирусом

17:21 24.10.2020
Прокуратура Киева возбудила уголовное производство по факту возможной слежки за Арахамией

Прокуратура Киева возбудила уголовное производство по факту возможной слежки за Арахамией

16:34 24.10.2020
В "день тишины" в полицию Киева поступило 37 сообщений о нарушениях, составлен один админпротокол

В "день тишины" в полицию Киева поступило 37 сообщений о нарушениях, составлен один админпротокол

14:25 24.10.2020
Полиция составила 54 протокола из-за нарушения "дня тишины" в Украине

Полиция составила 54 протокола из-за нарушения "дня тишины" в Украине

14:02 24.10.2020
В Святошинском районе Киева разоблачили масштабную схему фальсификации выборов

В Святошинском районе Киева разоблачили масштабную схему фальсификации выборов

14:00 24.10.2020
Полиция составила 54 протокола из-за нарушения "дня тишины" в Украине

Полиция составила 54 протокола из-за нарушения "дня тишины" в Украине

13:40 24.10.2020
В Святошинском районе Киева разоблачили масштабную схему фальсификации выборов

В Святошинском районе Киева разоблачили масштабную схему фальсификации выборов

13:11 24.10.2020
В Киеве следователи сообщили о подозрении за хулиганские действия в отношении участника АТО

В Киеве следователи сообщили о подозрении за хулиганские действия в отношении участника АТО

11:27 24.10.2020
Полиция с начала кампании открыла более 600 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Полиция с начала кампании открыла более 600 уголовных дел из-за нарушений избирательного процесса в Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине уже на 61% заняты койки для пациентов с COVID-19 - Минздрав

В Киеве у 560 человек выявили коронавирус за минувшие сутки, 18 человек умерли

В Украине разоблачена ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах, двум организаторам сообщено о подозрении

В Украине за сутки 7014 заболевших Covid-19, 2177 выздоровели, 125 умерли

В Украине "день тишины" перед местными выборами

ПОСЛЕДНЕЕ

Власти Брюсселя объявили о более строгих антикоронавирусных мерах, чем в целом по Бельгии

СБУ блокировала деятельность организаторов и почти 100 участников межрегиональной преступной группировки, в которую входили правоохранители

"Метинвест" направит 17 млн грн на оборудование в Мариуполе коек с доступом кислорода в стационарах для лечения больных COVID-19

КЖРК подтверждает обязательства не преследовать протестовавших и не считает ранее поданный гражданский иск противоречащий договоренностям

"Метинвест" направит 17 млн грн на оборудование в Мариуполе коек с доступом кислорода в стационарах для лечения больных COVID-19

Кинотеатрам разрешено работать в "красной" зоне карантина – Минкультуры Украины

В Николаеве проходят украинско-британские учения "Warrior Watcher-2020"

В Ровно подожгли автомобиль кандидата в депутаты облсовета от "Слуги народа"

Режиссер Ахтем Сеитаблаев озвучит аудиокнигу "Дело Василия Стуса"

В Борисполе выявили сеть подкупа избирателей, гражданам предлагали "отдать голос" за 500 грн - полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА