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16:17 24.10.2020

Кинотеатрам разрешено работать в "красной" зоне карантина – Минкультуры Украины

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В Украине кинотеатрам разрешено работать в "красной" зоне карантина, решение было принято государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

"Как и во многих странах Европы - теперь и в Украине кинотеатрам разрешено работать в "красной" зоне карантина. Посетители здесь могут чувствовать себя безопасно - маски, кондиционирование, рассадка через кресло -50% зала", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что соответствующее решение принято государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС по инициативе Министерства культуры и информационной политики и представителей сетей кинотеатров.

Также ведомство изучает и ситуацию относительно дальнейшей работы учреждений культуры в "красных" зонах - в первую очередь театров и музеев.

"Такое решение не только позволит зрителям получить "свежий глоток воздуха" от новых фильмов или спектаклей, но и позволит выжить культурным институтам в период карантина", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в соответствии с решением государственной комиссии с 23 октября в "красную" зону попали Чернигов, Черновцы, Хмельницкий, Харьков, Тернополь, Сумы, Ровно, Полтава, Николаев, Ивано-Франковск и другие города и районы Украины.

Теги: #кинотеарты #каррантин
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Интерфакс-Украина
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