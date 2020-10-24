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15:34 24.10.2020

Арахамия обнаружил под колесом автомобиля сверток, на месте работает полиция

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Арахамия обнаружил под колесом автомобиля сверток, на месте работает полиция

Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил об обнаружении свертка под колесом автомобиля, на месте работает полиция.

"Сегодня в 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колёса, под задним правым колесом обнаружил небольшой свёрток. Вызвал полицию, работает бригада взрывотехников. По предварительным данным, устройство слежения", - написал депутат на своей странице в соцсети Фейсбук.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальной полиции, сотрудники полиции работают на месте, пока нет точной информации относительно устройства, которое обнаружено в автомобиле.

В эфире телеканала "Наш" Арахамия сказал, что после работы взрывотехников с собакой стало понятно, что на месте нет взрывчатки.

По его словам, следователи демонтировали подозрительный предмет, он был на достаточно мощных магнитах. "Доставили его из чехла, там оказался предмет слежки, то есть GPS-трекер, который работает при помощи SIM-карты. Изъяли, в том числе, SIM-карту "Киевстар", - рассказал Арахамия.

Депутат сообщил, что были обнаружены также батарейки, чтобы устройство могло работать на протяжении нескольких месяцев.

Кроме того, он отметил, что не известно, как долго это устройство уже работает.

Теги: #арахамия
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