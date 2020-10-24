Арахамия обнаружил под колесом автомобиля сверток, на месте работает полиция

Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил об обнаружении свертка под колесом автомобиля, на месте работает полиция.

"Сегодня в 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колёса, под задним правым колесом обнаружил небольшой свёрток. Вызвал полицию, работает бригада взрывотехников. По предварительным данным, устройство слежения", - написал депутат на своей странице в соцсети Фейсбук.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальной полиции, сотрудники полиции работают на месте, пока нет точной информации относительно устройства, которое обнаружено в автомобиле.