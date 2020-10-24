События

14:13 24.10.2020

В Мариуполе полиция проверяет информации о недействительности более 200 тыс. избирательных бюллетеней

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Полиция Мариуполя проводит проверку по факту сообщения о том, что более 200 тыс. избирательных бюллетеней являются недействительными, сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.

"В социальной сети была обнаружена публикация о том, что в Мариуполе более 200 тыс. избирательных бюллетеней являются недействительными", - говорится в сообщении на странице в Facebook.

Так, указанный факт зарегистрирован в Единый реестр заявлений и сообщений граждан о правонарушениях и других событиях.

Теги: #мариуполь #нарушение #выборы
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