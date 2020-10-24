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14:05 24.10.2020

Депутат Сумского облсовета разоблачен на вымогательстве денег для предвыборной кампании - полиция

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Депутат Сумского облсовета разоблачен на вымогательстве денег для предвыборной кампании - полиция

Правоохранители разоблачили депутата Сумского областного совета на вымогательстве денег для проведения предвыборной кампании, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

"По данным предварительного следствия, депутат, являющийся членом одной из постоянных комиссий облсовета, требовал у руководителя коммунального предприятия $4 тыс. за якобы ранее оказано содействие в решении служебного вопрос. Эти средства он планировал использовать для проведения предвыборной агитации. Злоумышленник даже угрожал руководителю предприятия физической расправой в случае отказа профинансировать его", - сказано в сообщении.

Так, правоохранители задержали депутата в областном центре, в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, во время получения им второй части "помощи" в размере $3 тыс.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Теги: #сумы #полиция #выборы
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