В Херсонской области перед выборами разоблачен факт массового изменения избирателями адресов проживания - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Херсонской области факт массового подкупа граждан для искусственного изменения адресов проживания накануне местных выборов 25 октября.

Как сообщает пресс-центр СБУ, установлена местная жительница, которая дейтсвовала в интересах одного из кандидатов на пост главы объединенной территориальной громады (ОТГ) в курортной зоне.

"После того как в Государственном реестре избирателей появлялась информация об изменении адреса, обещанное вознаграждение переводили гражданам на банковские карточки. Правоохранители задокументировали, что по этой противоправной схеме успели сменить адреса более 200 человек", - говорится в сообщении на сайте СБУ.

Так, по указанию организаторов, избиратели вообще не должны были приходить на участки, поскольку члены комиссии сами планировали бросить эти бюллетени в урну и искусственно увеличить количество голосов за необходимого кандидата.

Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.160 (подкуп избирателя, участника референдума) и ч.1 ст.158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и участия в махинации.