В Киеве следователи сообщили о подозрении за хулиганские действия в отношении участника АТО

В Киеве между участниками дорожного движения возник конфликт, в ходе которого один из водителей вместе с пассажиром избил другого водителя, участника АТО, и его жену. За содеянное злоумышленники могут провести в тюрьме до четырех лет.

Как сообщил отдел коммуникации полиции Киева, в Печерское управление полиции обратился мужчина с сообщением о том, что водитель и пассажир автомобиля БМВ в ходе конфликта избили водителя Ауди и его жену. На место происшествия для выяснения обстоятельств прибыл наряд патрульной полиции.

Как рассказал начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва, на улице Тютюнника между двумя водителями произошел дорожный конфликт из-за первоочередность проезда:

"Мы установили, что мужчины начали выяснять отношения по поводу возможного нарушения Правил дорожного движения. В результате один из водителей с кулаками набросился на оппонента. Впоследствии в драку между мужчинами вмешался еще пассажир БМВ и начал бить не только водителя Ауди, но и его жену. Очевидцы инцидента вызвали полицию, однако, когда правоохранители прибыли на вызов, активные участники конфликта скрылись с места происшествия".

Правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и установили двух человек, причастных к правонарушению. Одному из них следователь Печерского управления полиции уже сообщил о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до четырех лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.