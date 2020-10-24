Украинским военным медикам установили премию за лечение больных COVID-19

Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ о поощрении ежемесячной денежной премией военнослужащих военно-медицинских учреждений, которые принимают непосредственное участие в лечении больных острой респираторной болезнью COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, из-за пробелов в нормативной базе военным медикам не была предусмотрена дополнительная доплата в размере до 300% заработной платы, которая начисляется сотрудникам учреждений здравоохранения Минобороны на период осуществления мероприятий по борьбе с пандемией.

"Чтобы устранить эту несправедливость, принято решение выплачивать военным медикам денежные премии, согласно Дисциплинарному уставу ВСУ, в том числе из фонда Министра обороны Украины. Данные выплаты будут начисляться за период от 2 июня 2020 года. То есть, все наши бойцы в белых халатах, которые находятся на передовой борьбы с эпидемией, получат премии еще с июня этого года", - отметил министр обороны.

По словам Тарана, премии также они будут выплачиваться и в дальнейшем, в период действия карантинных мер, установленных правительством. Выплату будут осуществлять по месту нахождения военнослужащих на денежном обеспечении.

Так, первые выплаты премий военным медикам состоятся уже в ноябре.