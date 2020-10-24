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12:31 24.10.2020

В Украине в день выборов ожидается умеренно теплая погода, лишь в Карпатском регионе небольшой дождь

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В Украине в день выборов ожидается умеренно теплая погода, лишь в Карпатском регионе небольшой дождь

В ближайшие сутки над территорией Украины сохранится умеренно теплая и преимущественно сухая воздушная масса, сообщил Укргидрометцентр.

В воскресенье без существенных осадков, лишь в Карпатском регионе небольшой дождь.

В южных областях ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 7-12° , в западных областях 4-9° тепла; днем 12-17°, в южных областях до 20 °, в Карпатах 7-9 °.

В Киеве в воскресенье без существенных осадков, температура ночью около 10°, днем 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 октября самая высокая температура днем была +21,1 в 1923г., самая низкая ночью -6,8 в 2014г.

В понедельник, 26 октября, в Карпатском регионе, днем местами и в южных областях небольшой, в Одесской области умеренный дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с, днем 26 октября в южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура в южной части ночью 8-13°, днем 14-19°; на остальной территории ночью 4-9°, в северо-восточных областях 1-6° тепла, днем 11-16. В Карпатах ночью и днем 4-9° тепла.

В Киеве в понедельник без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 12-14°.

Теги: #погода #украина
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