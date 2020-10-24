В ВСУ за сутки у 131 человека выявили COVID-19

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 131 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 24 октября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет – 1 317 человек. Всего за время пандемии выздоровели – 3 608 человек, летальных случаев - 14. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 357 человек", - сказано в сообщении.

Из 131 нового случая заболевания COVID-19 в учреждениях здравоохранения находится 19 человек. Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 94 человека.

Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы, 24 октября, зафиксировано 7014 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 2 177 человек, умерли 125 пациентов, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.