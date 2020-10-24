События

12:00 24.10.2020

В ВСУ за сутки у 131 человека выявили COVID-19

1 мин читать
В ВСУ за сутки у 131 человека выявили COVID-19

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 131 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 24 октября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет – 1 317 человек. Всего за время пандемии выздоровели – 3 608 человек, летальных случаев - 14. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 357 человек", - сказано в сообщении.

Из 131 нового случая заболевания COVID-19 в учреждениях здравоохранения находится 19 человек. Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 94 человека.

Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы, 24 октября, зафиксировано 7014 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 2 177 человек, умерли 125 пациентов, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Теги: #всу #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:42 24.10.2020
Украинским военным медикам установили премию за лечение больных COVID-19

Украинским военным медикам установили премию за лечение больных COVID-19

12:09 24.10.2020
В Украине уже на 61% заняты койки для пациентов с COVID-19 - Минздрав

В Украине уже на 61% заняты койки для пациентов с COVID-19 - Минздрав

11:26 24.10.2020
В Киеве у 560 человек выявили коронавирус за минувшие сутки, 18 человек умерли

В Киеве у 560 человек выявили коронавирус за минувшие сутки, 18 человек умерли

11:13 24.10.2020
У президента Польши выявили коронавирус

У президента Польши выявили коронавирус

09:01 24.10.2020
В Украине за сутки 7014 заболевших Covid-19, 2177 выздоровели, 125 умерли

В Украине за сутки 7014 заболевших Covid-19, 2177 выздоровели, 125 умерли

08:18 24.10.2020
Главы МИД стран Балтии ушли на самоизоляцию после встречи со словенским коллегой

Главы МИД стран Балтии ушли на самоизоляцию после встречи со словенским коллегой

03:32 24.10.2020
Во Франции число заражений коронавирусом превысило миллион

Во Франции число заражений коронавирусом превысило миллион

21:03 23.10.2020
Лидера "Слуги народа" Корниенко выписали из больницы после Covid-19

Лидера "Слуги народа" Корниенко выписали из больницы после Covid-19

20:24 23.10.2020
Гендиректор ВОЗ прогнозирует трудные ближайшие месяцы из-за COVID-19

Гендиректор ВОЗ прогнозирует трудные ближайшие месяцы из-за COVID-19

19:20 23.10.2020
В Британии коронавирус выявили еще более чем у 20 тыс. человек

В Британии коронавирус выявили еще более чем у 20 тыс. человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине уже на 61% заняты койки для пациентов с COVID-19 - Минздрав

В Киеве у 560 человек выявили коронавирус за минувшие сутки, 18 человек умерли

В Украине разоблачена ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах, двум организаторам сообщено о подозрении

В Украине за сутки 7014 заболевших Covid-19, 2177 выздоровели, 125 умерли

В Украине "день тишины" перед местными выборами

ПОСЛЕДНЕЕ

Опросом Зеленского хотят охватить по максимуму участков, его будет проводить частная компания, которая не задействована в экзит-полах – источник

В Ровно подожгли автомобиль кандидата в депутаты облсовета - полиция

В Закарпатской области СБУ разоблачила схему подкупа избирателей в пользу кандидата на пост главы ОТГ

В Украине в день выборов ожидается умеренно теплая погода, лишь в Карпатском регионе небольшой дождь

Украина в воскресенье перейдет на "зимнее время"

В Чернобыльской зоне впервые провели испытания автономного робота Boston Dynamics "SPOT"

В Украине разоблачена ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах, двум организаторам сообщено о подозрении

В Тернопольской области от отравления газом погибли три человека

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

В день выборов ГБР открывает телефон "горячей линии" для сообщений, связанных с нарушениями

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА