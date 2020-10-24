В Киеве у 560 человек выявили коронавирус за минувшие сутки, 18 человек умерли

За минувшие сутки Covid-19 заболели 560 киевлян. 18 человек умерли, сообщил мэр столицы в соцсетях в субботу.

"В целом коронавирус унес жизни 674 киевлян. В настоящее время в столице уже 33 695 подтвержденных случаев заболевания Covid-19", - отметил Кличко.

Заболели 315 женщин в возрасте от 18 до 87 лет и 198 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет. А также 21 девочка от двух до 16 лет и 26 мальчиков от 11 месяцев до 17 лет.

Кроме того, коронавирус выявлен у 23 медицинских работников.

В больницы столицы попали 47 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 197 человек. Всего коронавирус преодолели 11 686 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 101, в Соломенском - 71 и в Оболонском районе - 64 случая", - отметил мэр Киева.