В Чернобыльской зоне впервые провели испытания автономного робота Boston Dynamics "SPOT"

Исследовательская группа Бристольского университета и специалисты Государственного специализированного предприятия "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами" (ГСП "ЦПОРО") на территории зоны отчуждения впервые провели испытания автономного робота Boston Dynamics "SPOT".

Как сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения в соцсети Фейсбук, во время работ использовали беспилотные летательные аппараты, наземные роботизированные системы, датчики-сканеры для оценки распределения радиоактивных материалов на площади и в пространстве (гамма-спектрометр, лидар, фотограмметрия, гиперспектральный и нейтронный датчики).

"В частности, проводились радиометрические и геофизические работы на территории двух секторов пункта временной локализации радиоактивных отходов (ПВЛРО) "Рыжий лес" и на территориях пунктов захоронения радиоактивных отходов "Подлесный" и "Буряковка", - отмечается в сообщении.

По результатам проведенных работ пункты захоронения радиоактивных отходов "Подлесный" и "Буряковка" ожидают получения изображений в 3-D формате и карты распределения активности радионуклидов на этой территории, а также получения изображений с ПВЛРО "Рыжий лес" с участками, которые имеют высокую мощность дозы.

"Выполненные работы позволят Государственному специализированному предприятию "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами" обновить карты распределения радиационного загрязнения на участках, где проводилось обследование", - проинформировали в ведомстве.