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10:56 24.10.2020

В Украине разоблачена ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах, двум организаторам сообщено о подозрении

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В Украине разоблачена ОПГ, в которую входили правоохранители: проведено 45 обысков в четырех городах, двум организаторам сообщено о подозрении

В Украине прекращена деятельность организованной преступной группировки (ОПГ), которая специализировалась на проведении незаконной оперативно-розыскной деятельности, сбыте оружия, рейдерских захватах и вымогательствах, изготовлении и сбыте наркотических веществ, сообщил Офис генпрокурора в субботу.

"По данным следствия, бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов, бывшие бойцы добровольческих батальонов, представители криминальной среды и работники охранных компаний, которые входили в состав группировки, занимались незаконной детективной деятельностью. Действующие правоохранители получали санкции на прослушивание, а их сообщники сбывали полученную информацию. Кроме этого, члены группировки занимались продажей специальных технических средств для негласного получения информации и трафика соединений абонентов мобильной связи", - отмечается в сообщении.

Также члены ОПГ, в которой были четко распределены роли, сбывали огнестрельное оружие и взрывчатые вещества из зоны ООС, принимали участие в рейдерских захватах, изготавливали и сбывали наркотические вещества, занимались вымогательством средств у предпринимателей и незаконным завладением имуществом.

Правоохранители провели 45 одновременных обысков в Киеве, Харькове, Житомире и Хмельницком: по местам функционирования так называемых охранно-детективных компаний, месту жительства организаторов и членов группировки и местам дислокации оперативно-технических подразделений одного из правоохранительных органов. "Изъяты специальные технические средства, в том числе средства анонимной связи, компьютерная техника и носители информации, которые использовались для получения и передачи конфиденциальной информации и ведения незаконной оперативно-розыскной деятельности, а также боеприпасы и наркотические вещества", - отмечено в сообщении.

В настоящее время двум организаторам сообщено о подозрении по фактам незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, незаконного приобретения, сбыта или использование специальных технических средств получения информации и несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем, компьютерных сетей (ст.263, ст. 359 и 361 УК Украины), а двум активным участникам - по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст.263 УК Украины). Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются.

В свою очередь пресс-центр СБУ сообщил, что в бандформирование входили бывшие и действующие правоохранители.

"Сотрудники СБУ разоблачили почти 100 участников преступной группировки. Кроме правоохранителей в него входили представители криминальной среды и охранных фирм", - информирует пресс-центр.

По их данным, участники ОПГ готовили провокации накануне проведения местных выборов в Донецкой области.

"Злоумышленники действовали под прикрытием так называемой "охранно-детективной компании", - отметили в СБУ.

Теги: #опг #полиция
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